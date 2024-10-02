Весь берег в трупах: морские существа массово выбросились на берег в Приморье — видео

Posted 2 октября, 10:26
Published 2 октября, 10:26
Modified 2 октября, 10:28
Updated 2 октября, 10:28
Сразу несколько погибших морских существ нашли на побережье во Владивостоке.
Очевидцы рассказали, что обнаружили более 10 мертвых медуз в одном месте. Было ли такое раньше, они не помнят.
В сети жители Приморья предполагают, что медузы погибли из-за резкого изменения температуры, так как морские создания не способны быстро передвигаться без необходимых течений, а в межсезонье течения могут пропасть.
Ранее «Восток-Медиа» писало о гигантской акуле, которую выловили в Приморском крае.
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