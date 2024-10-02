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Posted 2 октября, 10:26

Published 2 октября, 10:26

Modified 2 октября, 10:28

Updated 2 октября, 10:28

Морские существа массово погибли в Приморском крае

Весь берег в трупах: морские существа массово выбросились на берег в Приморье — видео

2 октября 2024, 10:26
Фото: 1MI

Морские существа массово погибли в Приморском крае

Сюжет
Море
На берегу моря в Приморском крае обнаружили более 10 морских существ. Животные погибли. Неужели это новая волна массового мора?

Сразу несколько погибших морских существ нашли на побережье во Владивостоке.

Очевидцы рассказали, что обнаружили более 10 мертвых медуз в одном месте. Было ли такое раньше, они не помнят.

Видео: vtoryakvdk.

В сети жители Приморья предполагают, что медузы погибли из-за резкого изменения температуры, так как морские создания не способны быстро передвигаться без необходимых течений, а в межсезонье течения могут пропасть.

Ранее «Восток-Медиа» писало о гигантской акуле, которую выловили в Приморском крае.

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