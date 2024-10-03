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Posted 3 октября, 02:53

Published 3 октября, 02:53

Modified 3 октября, 02:55

Updated 3 октября, 02:55

ДТП с участием трамвая произошло во Владивостоке

Автоледи поставила «колом» движение трамваев во Владивостоке — видео

3 октября 2024, 02:53
Фото: 1MI

ДТП с участием трамвая произошло во Владивостоке

Сюжет
ДТП
Малолитражка «раскорячилась» прямо на рельсах для общественного транспорта во Владивостоке. Возможно, что девушка отвлеклась, а может торопилась. Но итог в любом случае не радужный, — дорожная обстановка на данном участке весьма плачевная.

На Борисенко около дома №38 приключилось дорожное происшествие прямо на рельсах. Автомобилистка на Honda Freed не пропустила трамвай, который двигался с преимуществом.

Итог: авария, осложненное движение, затор на линии для электротранспорта. Также аварийные комиссары сообщили, что в результате столкновения пострадала рулевая «Хонды».

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ребенок получил сотрясение головного мозга в ДТП при переходе дороги в неположенном месте в Находке.

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