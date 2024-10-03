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Posted 3 октября, 07:16

Published 3 октября, 07:16

Modified 3 октября, 07:18

Updated 3 октября, 07:18

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали на вертолете во Владивосток

Был на пороге смерти: парня на ИВЛ госпитализировали на вертолете во Владивосток

3 октября 2024, 07:16
Фото: 1MI

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали на вертолете во Владивосток

Сюжет
Болезнь
В Приморье астматик не только игнорировал лечение, но и сбежал из больницы. В результате чего мужчина оказался на грани жизни и смерти.

Молодой человек, болеющий бронхиальной астмой, едва не лишился жизни из-за собственной безответственности, сообщает telegram-канал фокинской медико-санитарной части №100.

25-летний парень с хроническим заболеванием пренебрегал походами к врачам и нерегулярно принимал лекарства, который были необходимы ему систематически. Более того, он работал сварщиком, что в его случае запрещено по состоянию здоровья.

22 сентября приморца госпитализировали из-за затянувшегося приступа астмы. В больнице ему стало лучше и он самовольно покинул медучреждение. Стоит отметить, что пациент вновь забросил назначенное лечение.

Спустя несколько дней мужчину нашли соседи, — он лежал на лавочке без сознания.

«Молодого человека госпитализировали в состоянии тяжелейшей гипоксии — кислородного голодания организма, которое могло уже привести к смерти. Пациент не мог самостоятельно дышать, и врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Началось проведение многоступенчатой массивной терапии астматического статуса», — поведали медики.

К нелегкому процессу подключились специалисты из территориального центра медицины катастроф. Врачи коллективно решили, что больного необходимо доставить в Приморскую краевую клиническую больницу №1.

Парня госпитализировали во Владивосток на вертолете. Сейчас пациент идет на поправку и долечивается в пульмонологическом отделении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что врачи спасли женщину, которая выпала из окна пятого этажа в Спасске-Дальнем.

Три недели в реанимации: женщина выпала из окна пятого этажа в Приморье
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