Из лютого холода в бабье лето: более 20 градусов тепла ожидается в Приморье

Posted 3 октября, 00:30
Published 3 октября, 00:30
Modified 3 октября, 00:32
Updated 3 октября, 00:32
Минувшая ночь оказалась холодной в регионе, особенно в горных районах, — столбики термометров упали до -6 °С, сообщает «Примгидромет». Сегодня погодная обстановка начнет меняться под влиянием тихоокеанского антициклона, — в крае станет теплее на 2 — 5 градусов в сравнении со вчерашним днем.
Более того, завтра, 4 октября, воздух успеет прогреться до +15 — +22 °С.
Во Владивостоке ожидается приятная синоптическая ситуация. Ночные температуры будут колебаться от +8 до +11°С. Днем температура воздуха составит +15 — +20°С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что заморозки ударили по северной части Приморского края.
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