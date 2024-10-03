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Posted 3 октября, 00:30

Published 3 октября, 00:30

Modified 3 октября, 00:32

Updated 3 октября, 00:32

Теплая погода вновь возвращается в Приморский край

Из лютого холода в бабье лето: более 20 градусов тепла ожидается в Приморье

3 октября 2024, 00:30
Фото: Изображение Midjourney

Теплая погода вновь возвращается в Приморский край

Сюжет
Погода
Ночь выдалась морозной в некоторых районах Приморского края. Но совсем скоро в регионе станет снова тепло.

Минувшая ночь оказалась холодной в регионе, особенно в горных районах, — столбики термометров упали до -6 °С, сообщает «Примгидромет». Сегодня погодная обстановка начнет меняться под влиянием тихоокеанского антициклона, — в крае станет теплее на 2 — 5 градусов в сравнении со вчерашним днем.

Более того, завтра, 4 октября, воздух успеет прогреться до +15 — +22 °С.

Во Владивостоке ожидается приятная синоптическая ситуация. Ночные температуры будут колебаться от +8 до +11°С. Днем температура воздуха составит +15 — +20°С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что заморозки ударили по северной части Приморского края.

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