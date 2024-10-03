Волшебное утро: заморозки украсили северные районы Приморья — видео

Posted 2 октября, 23:28
Published 2 октября, 23:28
Modified 2 октября, 23:30
Updated 2 октября, 23:30
Приморцы постепенно начинают привыкать к тому, что за окном уже не мягкая и теплая погода. Ведь октябрь дал понять местному населению, холода нагрянут, причем достаточно резко в некоторых районах.
Например, в Дальнегорске дни уже начинаются с бодрящего настроения, ведь столбики термометров упали до двух градусов. И погода вновь начинает творить, — стекла автомобилей покрылись морозными узорами.
Важно отметить, что в Горнореченске похолодало до -2 градусов. Город буквально покрыт изморосью. Не исключено, что впечатлительные люди, смотрящие видеоролик, могут продрогнуть от той атмосферы, что царит на кадрах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))