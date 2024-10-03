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Posted 2 октября, 23:28

Published 2 октября, 23:28

Modified 2 октября, 23:30

Updated 2 октября, 23:30

Первые заморозки наблюдаются в Приморском крае

Волшебное утро: заморозки украсили северные районы Приморья — видео

2 октября 2024, 23:28
Фото: vostokmedia.com

Первые заморозки наблюдаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Синоптическая обстановка начинает существенно меняться по всему Приморскому краю. Погода напоминает о приближении лютых холодов, но делает это весьма красиво.

Приморцы постепенно начинают привыкать к тому, что за окном уже не мягкая и теплая погода. Ведь октябрь дал понять местному населению, холода нагрянут, причем достаточно резко в некоторых районах.

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Например, в Дальнегорске дни уже начинаются с бодрящего настроения, ведь столбики термометров упали до двух градусов. И погода вновь начинает творить, — стекла автомобилей покрылись морозными узорами.

Важно отметить, что в Горнореченске похолодало до -2 градусов. Город буквально покрыт изморосью. Не исключено, что впечатлительные люди, смотрящие видеоролик, могут продрогнуть от той атмосферы, что царит на кадрах.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем Приморский край удивит погода в октябре.

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