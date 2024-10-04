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Posted 4 октября, 04:00

Published 4 октября, 04:00

Modified 4 октября, 04:02

Updated 4 октября, 04:02

Ртключение света обесточило светофоры в центре Владивостока

+100 к аварийности? Из-за отключения света светофоры не работают во Владивостоке

4 октября 2024, 04:00
Фото: 1MI

Ртключение света обесточило светофоры в центре Владивостока

Сюжет
Безопасность
Светофоры временно отключены на нескольких перекрестках в центре Владивостока из-за отсутствия электропитания.

Из-за отключения электропитания в центре Владивостока временно не работают светофоры на следующих перекрестках:

  • на пересечении Алеутской и Семёновской;
  • на перекрестке Алеутской и Адмирала Фокина;
  • на перекрестке Адмирала Фокина и Пограничной.
Фото: codd_vl

И водителям, и пешеходам важно быть крайне осторожными на указанных участках дороги: движение там очень интенсивное.

Ранее «Восток-Медиа» писало об отключении электричества во Владивостоке.

Несколько улиц остались без электричества во Владивостоке
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