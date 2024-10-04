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Posted 4 октября, 03:05

Published 4 октября, 03:05

Modified 4 октября, 03:07

Updated 4 октября, 03:07

Обновленный парк имени Пушкина радует жителей Дальнегорска

Что общего у Пушкина и боксеров Приморья: ответ найден в одном из парков Дальнегорска

4 октября 2024, 03:05
Фото: vostokmedia.com

Обновленный парк имени Пушкина радует жителей Дальнегорска

Сюжет
Благоустройство
Дальнегорский парк имени Пушкина — это комфортное пространство для семейных прогулок и досуга с друзьями. Более того, лучшие боксеры города стали завсегдатаями данной зоны отдыха и неспроста.

В октябре 2023 года в Дальнегорске реконструировали парк имени Пушкина. Обновленное общественное пространство сразу же полюбилось приморцами. Ведь зона отдыха стала не только красивее, но и комфортнее для горожан.

Фото: vostokmedia.com

Теперь в парке есть все для идеального времяпрепровождения. Рабочие заасфальтировали дорожки, установили лавочки, потрудились над освещением и озеленением территории. Еще здесь есть детская площадка и модульный туалет.

Фото: vostokmedia.com

В теплое время года гуляющих радует фонтан с цветовой подсветкой и музыкой. К слову, он все еще работает, несмотря на похолодание по всему краю. Сейчас в парке можно насладиться настоящим буйством красок, — красно-желтая листва украшает деревья и создает чудесную осеннюю атмосферу.

Фото: vostokmedia.com

К слову, губернатор Приморского края Олег Кожемяко контролировал процесс преображения территории.

«Дальнегорцы уже с удовольствием гуляют здесь. Радует, что есть люди, которые активно участвуют в организации благоустройства», — отметил глава региона.

Более того, в парке функционирует спортивный комплекс с тренажерным залом, где тренируются юные боксеры.

«Такой комплекс давно нужен Дальнегорску, где активно развивается спорт. Местный тренер по боксу Алексей Зайцев успешно готовит юных чемпионов, которые занимают призовые места на состязаниях мирового и российского уровня», — подчеркнул Олег Кожемяко.

Общественное пространство обновили благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». По этой же программе во Владивостоке появится новая зона отдыха на Кирова.

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