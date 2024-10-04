Что общего у Пушкина и боксеров Приморья: ответ найден в одном из парков Дальнегорска

В теплое время года гуляющих радует фонтан с цветовой подсветкой и музыкой. К слову, он все еще работает, несмотря на похолодание по всему краю. Сейчас в парке можно насладиться настоящим буйством красок, — красно-желтая листва украшает деревья и создает чудесную осеннюю атмосферу.