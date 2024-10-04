Капоты разворотило: ДТП спровоцировало пробку на перекресте в центре Владивостока

Posted 4 октября, 01:35
Published 4 октября, 01:35
Modified 4 октября, 01:38
Updated 4 октября, 01:38
В районе Авангарда на Светланской столкнулись Toyota CH-R и Toyota Aqua, сообщают аварийные комиссары. В новых медиа рассказали, что рулевая кроссовера, совершая разворот, спровоцировала дорожное происшествие из-за невнимательности.
В результате ДТП пострадала автомобилистка на CH-R. Машины тоже получили серьезные увечья.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девушка на «Хонда Фрид» заблокировала движение трамваев во Владивостоке. Изувеченный автомобиль стал преградой для рельсового транспорта и причиной осложненного дорожного трафика на данном участке.
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