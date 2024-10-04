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Posted 4 октября, 01:35

Published 4 октября, 01:35

Modified 4 октября, 01:38

Updated 4 октября, 01:38

Авария в центре Владивостока осложнила движение на сложном перекрестке

Капоты разворотило: ДТП спровоцировало пробку на перекресте в центре Владивостока

4 октября 2024, 01:35
Фото: dpsvlc

Авария в центре Владивостока осложнила движение на сложном перекрестке

Сюжет
ДТП
Жесткое столкновение произошло на Авангарде во Владивостоке. Участники инцидента заблокировали полдороги, вызвав серьезный коллапс.

В районе Авангарда на Светланской столкнулись Toyota CH-R и Toyota Aqua, сообщают аварийные комиссары. В новых медиа рассказали, что рулевая кроссовера, совершая разворот, спровоцировала дорожное происшествие из-за невнимательности.

В результате ДТП пострадала автомобилистка на CH-R. Машины тоже получили серьезные увечья.

Фото: Аварийный комиссар. dpsvlc

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что девушка на «Хонда Фрид» заблокировала движение трамваев во Владивостоке. Изувеченный автомобиль стал преградой для рельсового транспорта и причиной осложненного дорожного трафика на данном участке.

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#Новости#Общество#Владивосток#Трамвай#Приморский край#ДТП#Авария#Toyota Aqua#Нарушение ПДД
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