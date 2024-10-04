На трассе в Приморье жуткие пробки, но многие водители рады — причина на видео

Posted 4 октября, 07:44
Published 4 октября, 07:44
Modified 4 октября, 07:46
Updated 4 октября, 07:46
В Черниговском районе серьезно осложнено движение, — в муниципалитете капитально взялись за преображение трассы. Водители простаивают в пробках из-за реверсивного движения, но не отчаиваются. Некоторые автомобилисты даже радуются таким обстоятельствам.
«После Уссурийска в сторону Хабаровска дороги разбили фуры. Асфальт был хорош, но со временем образовалось много ям и неровностей. Сегодня увидела, что строители серьезно подошли к обновлению трассы. Новое толстое покрытие, наверняка, будет долговечным. На старом полотне видны следы взятия проб асфальта», — подчеркнула девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что недалеко от этого участка строители уже обновили многострадальный мост.
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