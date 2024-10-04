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Posted 4 октября, 07:44

Published 4 октября, 07:44

Modified 4 октября, 07:46

Updated 4 октября, 07:46

Почему автомобилисты рады столпотворению на федеральной трассе Приморского края?

На трассе в Приморье жуткие пробки, но многие водители рады — причина на видео

4 октября 2024, 07:44
Фото: 1MI

Почему автомобилисты рады столпотворению на федеральной трассе Приморского края?

Сюжет
Мост
На автодороге в Приморском крае огромный затор, реверсивное движение, а многие водители даже не злятся. Почему? — узнаете в материале.

В Черниговском районе серьезно осложнено движение, — в муниципалитете капитально взялись за преображение трассы. Водители простаивают в пробках из-за реверсивного движения, но не отчаиваются. Некоторые автомобилисты даже радуются таким обстоятельствам.

«После Уссурийска в сторону Хабаровска дороги разбили фуры. Асфальт был хорош, но со временем образовалось много ям и неровностей. Сегодня увидела, что строители серьезно подошли к обновлению трассы. Новое толстое покрытие, наверняка, будет долговечным. На старом полотне видны следы взятия проб асфальта», — подчеркнула девушка.
Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что недалеко от этого участка строители уже обновили многострадальный мост.

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