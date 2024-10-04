Порывистый ветер, холод и дожди: чем удивит погода на следующей неделе в Приморье?

Posted 4 октября, 01:57
Published 4 октября, 01:57
Modified 4 октября, 01:59
Updated 4 октября, 01:59
В понедельник, 7 октября, атмосферный фронт принесет небольшие осадки в регион. Ночью температурный фон будет колебаться от 0 до +12 °С. Днем волна холода не даст столбикам термометров подняться высоко, — +8 — +15 °С.
Во вторник, 8 октября, дожди покинут край и небо станет ясным. Минимальные температуры составят -4 — +3 °С, а максимальные — +13 — +19 °С.
«В ночь на среду ядро антициклона сместится на Приморье, а днем — на Японское море. Ночь станет холоднее, а день теплее, чем накануне, на 1 — 3 градуса», — отметили синоптики.
Во Владивостоке неделя начнется с небольшого дождя и порывистого ветра, температура воздуха — +9 — +12 °С. Затем непогода стихнет и в краевой столице станет теплее. Ночью — +7 — +10 °С, днем — +14 — +20 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему стоит отложить поездки за город в Приморском крае. Всему виной синоптическая обстановка, которая провоцирует опасную ситуацию в лесах региона.
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