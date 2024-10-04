Почему стоит отказаться от походов в леса Приморья?

Posted 4 октября, 01:17
Published 4 октября, 01:17
Modified 4 октября, 01:19
Updated 4 октября, 01:19
Риск природных пожаров в регионе может вырасти в ближайшее время, сообщает «Примгидромет». В начале октября край поливало дождями уровень пожароопасности понизился до первого класса. Однако в крае вновь началась засуха, — на западе класс возрос до третьего.
Более того, в предстоящие выходные третий класс охватит большую территорию. Ведь в субботу ожидаются 24 градуса тепла в некоторых районах.
Приморцев призывают к безопасности в использовании огня, особенно на природе.
«Находясь в лесу, будьте осторожны с огнем, не оставляйте не потушенных костров», — подчеркнули в метеослужбе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лучше отложить шашлыки за городом в Приморском крае.
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