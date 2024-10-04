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Posted 4 октября, 01:17

Published 4 октября, 01:17

Modified 4 октября, 01:19

Updated 4 октября, 01:19

Риск возникновения природных пожаров возрастает в Приморском крае

Почему стоит отказаться от походов в леса Приморья?

4 октября 2024, 01:17
Фото: vostokmedia.com

Риск возникновения природных пожаров возрастает в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
Теплая погода и отсутствие дождей радуют жителей Приморского края. Однако приятная синоптическая обстановка имеет «обратную сторону медали», — страдает матушка природа.

Риск природных пожаров в регионе может вырасти в ближайшее время, сообщает «Примгидромет». В начале октября край поливало дождями уровень пожароопасности понизился до первого класса. Однако в крае вновь началась засуха, — на западе класс возрос до третьего.

Более того, в предстоящие выходные третий класс охватит большую территорию. Ведь в субботу ожидаются 24 градуса тепла в некоторых районах.

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Приморцев призывают к безопасности в использовании огня, особенно на природе.

«Находясь в лесу, будьте осторожны с огнем, не оставляйте не потушенных костров», — подчеркнули в метеослужбе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что лучше отложить шашлыки за городом в Приморском крае.

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