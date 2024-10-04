vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 23:39

Published 3 октября, 23:39

Modified 3 октября, 23:41

Updated 3 октября, 23:41

Пьяный мужчина попал под поезд и выжил в Приморье

Пьяный мужчина попал под поезд и выжил в Приморье

3 октября 2024, 23:39
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Прокуратура
Мужчина получил травмы от локомотива на железнодорожном перегоне в Приморье. Выяснилось, что он находился в алкогольном опьянении и переходил рельсы перед приближающимся поездом.

Прокуратура в Находке расследует обстоятельства травмирования мужчины поездом. Это произошло 2 октября в 20.10 на участке между станциями Бархатная и Находка в Приморском крае. Под локомотивом пострадал 50-летний гражданин.

По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и переходил пути перед приближающимся поездом в неположенном месте. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.

Фото: dvtransproc

Причины и ход событий выясняются. Также проводится проверка соответствия законодательства о безопасности движения и использования железнодорожного транспорта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о группе преступников, грабивших грузовые поезда в Приморье.

Обворовывали сети магазинов: налетчики 5 месяцев грабили грузовые поезда в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Две девушки перевернулись на мопеде и переломали себе руки и ноги в ПриморьеВ Приморье школьник провалился в вентиляционную шахту, играя на крыше домаМужчина погиб под колесами поезда в Приморье — фото
#Новости#Находка#Проверка#Прокуратура#Поезд#Алкогольное опьянение#Травмы#Приморский край#Безопасность движения#Приморье#Происшествия#Медицинская помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика