Пьяный мужчина попал под поезд и выжил в Приморье

Posted 3 октября, 23:39
Published 3 октября, 23:39
Modified 3 октября, 23:41
Updated 3 октября, 23:41
Прокуратура в Находке расследует обстоятельства травмирования мужчины поездом. Это произошло 2 октября в 20.10 на участке между станциями Бархатная и Находка в Приморском крае. Под локомотивом пострадал 50-летний гражданин.
По предварительным данным, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и переходил пути перед приближающимся поездом в неположенном месте. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
Причины и ход событий выясняются. Также проводится проверка соответствия законодательства о безопасности движения и использования железнодорожного транспорта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о группе преступников, грабивших грузовые поезда в Приморье.
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