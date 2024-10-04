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Posted 3 октября, 23:35

Published 3 октября, 23:35

Modified 3 октября, 23:38

Updated 3 октября, 23:38

Кота, застрявшего на дереве, спасали жители Владивостока

Сутками без воды и еды: малыша спасали всем двором во Владивостоке — видео

3 октября 2024, 23:35
Фото: 1MI

Кота, застрявшего на дереве, спасали жители Владивостока

Сюжет
Животные
Во Владивостоке кот залез на дерево и просидел там несколько дней без еды и воды. Сердобольные приморцы поспешили на помощь животному.

В краевой столице на Сельской пушистик забрался на дерево и просидел там несколько дней, сообщают новые медиа. Кот, вероятно, не смог спуститься самостоятельно, чем вызвал беспокойство у неравнодушных горожан.

Приморцы соорудили спасательное полотно и внимательно следили, чтобы животное не «шмякнулось» на землю. Мужчина пытался даже пытался помочь бедняжке вернуться на землю при помощи деревянной доски, но тщетно, — перепуганный малыш залез еще выше.

Однако нашелся смельчак, который поднялся на дерево и спал животное, отметили в социальных сетях.

Видео: novosti_vdk.

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