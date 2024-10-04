Сутками без воды и еды: малыша спасали всем двором во Владивостоке — видео

Posted 3 октября, 23:35
Published 3 октября, 23:35
Modified 3 октября, 23:38
Updated 3 октября, 23:38
В краевой столице на Сельской пушистик забрался на дерево и просидел там несколько дней, сообщают новые медиа. Кот, вероятно, не смог спуститься самостоятельно, чем вызвал беспокойство у неравнодушных горожан.
Приморцы соорудили спасательное полотно и внимательно следили, чтобы животное не «шмякнулось» на землю. Мужчина пытался даже пытался помочь бедняжке вернуться на землю при помощи деревянной доски, но тщетно, — перепуганный малыш залез еще выше.
Однако нашелся смельчак, который поднялся на дерево и спал животное, отметили в социальных сетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как продлить жизнь кошкам. Ученые придумали чудо-средство, результаты которого уже впечатляют.
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