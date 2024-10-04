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Posted 4 октября, 03:13

Published 4 октября, 03:13

Modified 4 октября, 03:15

Updated 4 октября, 03:15

Жители тревожатся из-за браконьерства в Лазовском районе Приморского края

В сетях все устье: браконьеры захватывают одну из рек в Приморье — видео

4 октября 2024, 03:13
Фото: 1MI

Жители тревожатся из-за браконьерства в Лазовском районе Приморского края

Сюжет
Браконьеры
Браконьеры активно вылавливают кету в устье реки Осиновка в Приморье, сообщают местные жители. Устье загородили сетями, рыбе сложно заходить на нерест.

В устье реки Осиновка в Лазовском районе Приморья идет массовый незаконный лов кеты, сообщает местная жительница.

Там ставят сети, что мешает рыбе свободно перемещаться и размножаться. Большинство нарушителей приходят из поселков Валентин, Черноручья и Сокольчи. По словам очевидцев, рыбу ловят утром и вечером.

Видео: vlad_ork.

Местные жители говорят, что попытки остановить браконьеров со стороны поселка Глазковка не увенчались успехом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой гибели морских существ в Приморском крае.

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