В сетях все устье: браконьеры захватывают одну из рек в Приморье — видео

Posted 4 октября, 03:13
Published 4 октября, 03:13
Modified 4 октября, 03:15
Updated 4 октября, 03:15
В устье реки Осиновка в Лазовском районе Приморья идет массовый незаконный лов кеты, сообщает местная жительница.
Там ставят сети, что мешает рыбе свободно перемещаться и размножаться. Большинство нарушителей приходят из поселков Валентин, Черноручья и Сокольчи. По словам очевидцев, рыбу ловят утром и вечером.
Местные жители говорят, что попытки остановить браконьеров со стороны поселка Глазковка не увенчались успехом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой гибели морских существ в Приморском крае.
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