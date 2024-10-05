Место, где лето еще не закончилось: куда толпой ринулись жители Приморья? — фото

Posted 5 октября, 06:57
Published 5 октября, 06:57
Modified 5 октября, 07:02
Updated 5 октября, 07:02
В одном из любимых мест отдыха жителей Владивостока сейчас настоящая толкучка: практически невозможно пробраться.
В ботаническом саду города огромное количество посетителей. Люди приехали сюда, чтобы полюбоваться красотой растений и провести время на свежем воздухе.
На стоянке и около главного входа скопление автомобилей, а сколько народу в самом парке — сложно даже представить. Едут целыми семьями и большими компаниями. На территории парка можно увидеть как пары, так и одиноких посетителей, которые с интересом фотографируют яркие цветочные композиции.
В ботаническом саду Дальневосточного отделения Российской академии наук время словно замедлило свой ход. Здесь великолепно цветут розы, георгины, флоксы, а уже скоро начнется время хризантем. Жители Владивостока и гости города, зная о том, что рядом находится настоящий кусочек лета, в выходные толпами направляются в ботсад. В этом месте каждый найдет для себя место, чтобы насладиться цветущей красотой, солнечным светом и позитивной атмосферой.
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