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Posted 5 октября, 06:57

Published 5 октября, 06:57

Modified 5 октября, 07:02

Updated 5 октября, 07:02

Настоящий аншлаг заметили в ботаническом саду Владивостока

Место, где лето еще не закончилось: куда толпой ринулись жители Приморья? — фото

5 октября 2024, 06:57
Фото: vostokmedia.com

Настоящий аншлаг заметили в ботаническом саду Владивостока

Сюжет
Цветы
В ботаническом саду Владивостока толпы людей, туда приезжают целыми семьями и большими компаниями. Время там будто остановилось: лето продолжается.

В одном из любимых мест отдыха жителей Владивостока сейчас настоящая толкучка: практически невозможно пробраться.

В ботаническом саду города огромное количество посетителей. Люди приехали сюда, чтобы полюбоваться красотой растений и провести время на свежем воздухе.

На стоянке и около главного входа скопление автомобилей, а сколько народу в самом парке — сложно даже представить. Едут целыми семьями и большими компаниями. На территории парка можно увидеть как пары, так и одиноких посетителей, которые с интересом фотографируют яркие цветочные композиции.

Фото: vostokmedia.com

В ботаническом саду Дальневосточного отделения Российской академии наук время словно замедлило свой ход. Здесь великолепно цветут розы, георгины, флоксы, а уже скоро начнется время хризантем. Жители Владивостока и гости города, зная о том, что рядом находится настоящий кусочек лета, в выходные толпами направляются в ботсад. В этом месте каждый найдет для себя место, чтобы насладиться цветущей красотой, солнечным светом и позитивной атмосферой.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье придет настоящее бабье лето.

Из лютого холода в бабье лето: более 20 градусов тепла ожидается в Приморье
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