Пробки будут даже ночью? Очередная авария мешает движению во Владивостоке — видео

Posted 7 октября, 11:47
Published 7 октября, 11:47
Modified 7 октября, 11:49
Updated 7 октября, 11:49
Очередная авария случилась поздно вечером во Владивостоке. ДТП мешает проезду и затрудняет выезд из спального района.
На Нейбута, в районе остановки «Ладыгина» одна легковушка «стукнулась» в другую. По словам очевидцев, во время столкновения раздался резкий скрежет.
Повреждения у автомобилей не самые серьезные, вероятно, обошлось без пострадавших. Без маленького затора при этом обойдется вряд ли: движение на участке оживленное и днем, и ночью.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии на мосту во Владивостоке.