vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 11:47

Published 7 октября, 11:47

Modified 7 октября, 11:49

Updated 7 октября, 11:49

Ночная авария перегородила выезд из спального района во Владивостоке

Пробки будут даже ночью? Очередная авария мешает движению во Владивостоке — видео

7 октября 2024, 11:47
Фото: Изображение Midjourney

Ночная авария перегородила выезд из спального района во Владивостоке

Сюжет
Пробки
Две легковушки столкнулись на Нейбута во Владивостоке. Ночное ДТП мешает другим автомобилистам: в том месте движение оживленное в любое время.

Очередная авария случилась поздно вечером во Владивостоке. ДТП мешает проезду и затрудняет выезд из спального района.

На Нейбута, в районе остановки «Ладыгина» одна легковушка «стукнулась» в другую. По словам очевидцев, во время столкновения раздался резкий скрежет.

Видео: vostokmedia.com.

Повреждения у автомобилей не самые серьезные, вероятно, обошлось без пострадавших. Без маленького затора при этом обойдется вряд ли: движение на участке оживленное и днем, и ночью.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии на мосту во Владивостоке.

Авария перекрыла одну из полос на мосту во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Девушку сбили около колледжа во Владивостоке — видео (18+)Спецслужбы уже на месте: авто вылетело с трассы и собрало пробку в Приморье — фотоСмертельная авария случилась на оживленной улице во Владивостоке — фото (18+)
#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Пробки#Приморский край#ДТП#Авария#Очевидцы#Приморье#Происшествия#Ночь
Подпишитесь