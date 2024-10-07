Псарня в квартире терроризирует жителей центра Владивостока

Posted 7 октября, 05:20
Published 7 октября, 05:20
Modified 7 октября, 05:22
Updated 7 октября, 05:22
Жители одной из многоэтажек в центре Владивостока завели несколько собак в своей квартире. Соседи в ужасе: по их словам, вой псов не утихает ни днем, ни ночью. Лай и скулеж слышно даже на улице.
В сети появилась публикация о «веселом» доме. Жильцы сняли несколько видео в подъезде и на улице. В новых медиа жители Приморья активно обсуждают ситуацию.
В сети множество комментариев:
«И соседей, и собак жаль…»;
«Мне тоже очень жаль соседей, ну и собак, они точно не могут о себе позаботиться сами»;
«Какой ужас бедные животные и несчастные соседи»;
«Да уж, это же как нужно любить собак, чтобы так жить? Не могу себе представить».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Уссурийска страдают от страшной вони и грызунов в доме.