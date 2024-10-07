vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 05:20

Published 7 октября, 05:20

Modified 7 октября, 05:22

Updated 7 октября, 05:22

Псарня в квартире терроризирует жителей центра Владивостока

Псарня в квартире терроризирует жителей центра Владивостока

7 октября 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Квартира
Жители одной из многоэтажек в центре Владивостока страдают от своих соседей: семья завела свору собак прямо в своей квартире.

Жители одной из многоэтажек в центре Владивостока завели несколько собак в своей квартире. Соседи в ужасе: по их словам, вой псов не утихает ни днем, ни ночью. Лай и скулеж слышно даже на улице.

В сети появилась публикация о «веселом» доме. Жильцы сняли несколько видео в подъезде и на улице. В новых медиа жители Приморья активно обсуждают ситуацию.

Вой своры собак не дает спать жителям Владивостока — видео
Узнать подробнее

В сети множество комментариев:

«И соседей, и собак жаль…»;
«Мне тоже очень жаль соседей, ну и собак, они точно не могут о себе позаботиться сами»;
«Какой ужас бедные животные и несчастные соседи»;
«Да уж, это же как нужно любить собак, чтобы так жить? Не могу себе представить».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Уссурийска страдают от страшной вони и грызунов в доме.

«Жуткая вонь и крысы» — жители Уссурийска страдают от своих же соседей — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Медики спасают выпавшую из окна женщину во Владивостоке — прокуратура начала проверку«Предупредите детей»: рептилия наведалась в жилой комплекс во Владивостоке — фотоСледит за ней даже ночью: бдительность жителя Владивостока зашкаливает — фото
#Новости#Общество#Владивосток#Квартира#Терроризм#Соседи#Приморский край
Подпишитесь