Берег усыпан дорогущей рыбой: в катастрофе разбираются специалисты Приморья — фото

Posted 8 октября, 06:19
Published 8 октября, 06:19
Modified 8 октября, 06:21
Updated 8 октября, 06:21
В новых медиа появилась информация о том, что в Тернее зафиксировали массовую гибель кеты. В Минприроды сообщили, что инцидент проверят компетентные органы.
«Органами исполнительной власти Приморского края приняты меры оперативного реагирования. Полученная информация доведена до уполномоченных контрольно-надзорных органов. Вопрос находится на контроле», — отметили в пресс-службе ведомства.
На место происшествия прибыли специалисты для проведения проверки. Руководитель Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» контролирует процесс.
«О результатах проверки будут сообщено дополнительно», — подчеркнули в telegram-канале Минприроды.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в устье реки Осиновка браконьеры вылавливают кету.