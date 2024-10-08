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Posted 8 октября, 06:19

Published 8 октября, 06:19

Modified 8 октября, 06:21

Updated 8 октября, 06:21

Трупы красной рыбы заполонили берег реки в Приморском крае

Берег усыпан дорогущей рыбой: в катастрофе разбираются специалисты Приморья — фото

8 октября 2024, 06:19
Фото: 1MI

Трупы красной рыбы заполонили берег реки в Приморском крае

Сюжет
Рыба
Бесчисленное количество рыбы зафиксировали на камеру жители Тернейского района. В обстоятельствах произошедшего разбираются профильные эксперты Приморья.

В новых медиа появилась информация о том, что в Тернее зафиксировали массовую гибель кеты. В Минприроды сообщили, что инцидент проверят компетентные органы.

Фото: report_dalnegorsk
«Органами исполнительной власти Приморского края приняты меры оперативного реагирования. Полученная информация доведена до уполномоченных контрольно-надзорных органов. Вопрос находится на контроле», — отметили в пресс-службе ведомства.

На место происшествия прибыли специалисты для проведения проверки. Руководитель Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» контролирует процесс.

«О результатах проверки будут сообщено дополнительно», — подчеркнули в telegram-канале Минприроды.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в устье реки Осиновка браконьеры вылавливают кету.

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