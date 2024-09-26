vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 26 сентября, 05:46

Published 26 сентября, 05:46

Modified 26 сентября, 05:48

Updated 26 сентября, 05:48

«Олдскулы» из нее уху варили: волосатая рогатка не впечатлила опытных мужчин Приморья

«Олдскулы» из нее уху варили: волосатая рогатка не впечатлила опытных мужчин Приморья

26 сентября 2024, 05:46
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Пожар
Рыбаки выудили из воды необычную рыбу в Приморском крае. Изумленные любители морской охоты даже обратились к ученым, чтобы узнать название удивительного водного обитателя.

Рыбаки вытащили из воды странную особь, которая оказалась бычком, которого также называют волосатой рогаткой. Однако улов приморцев не удивил земляков солидного возраста.

«Жуткая пасть»: удивительную тварь достали из воды рыбаки в Приморье — фото
Узнать подробнее
«У нас кто вырос в 50-60-х годах всех рыб приморских знают. А вот неопытные удивляются»;
«В детстве, лет эдак 30 назад, постоянно попадался. Пока снимешь с крючка, все пальцы расцарапаешь»;
«Да, уха хороша была из бычков. Наваристая. С лучком, картошечкой».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на камеру дайвера попал необычный симбиоз на морском дне в Приморском крае.

«Вот чудо земное»: жуткую тварь заметил дайвер на морском дне в Приморье — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
«Страшно проезжать»: автомобиль загорелся прямо на трассе в Приморье — видеоОсенние походы отменяются: почему жителям Приморья лучше забыть о шашлыках?В МЧС огласили причину пожара в одном из районов Владивостока
#Новости#Общество#Пожар#Владивосток#Рыбалка#Рыба#Приморский край
Подпишитесь
Популярное