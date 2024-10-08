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Posted 8 октября, 05:43

Published 8 октября, 05:43

Modified 8 октября, 05:45

Updated 8 октября, 05:45

Экстравагантный костюм: житель Приморья шокировал горожан — видео

Экстравагантный костюм: житель Приморья шокировал горожан — видео

8 октября 2024, 05:43
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Подростки
Приморца в необычном костюме заметили в Спасске-Дальнем. Примечательно, что, скорее всего, он так нарядился не ради промоакции или работы аниматором.

Спассчанин прогулялся в костюме динозавра. Сначала очевидцы предположили, что приморец переоделся для какой-то рекламной акции, но, судя по царящей обстановке, он вышел из дома в таком одеянии не ради выгоды.

Горожанин достаточно долго беседовал с группой подростков на площади, затем, мило попрощавшись, неспеша отправился в сторону кинотеатра с одной из приятельниц. Остается только догадываться, чем он руководствовался при выборе наряда.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что медведь появился на площади дальневосточной столицы.

Вот это поворот: медведь на центральной площади Владивостока попал на камеру
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