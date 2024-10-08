Экстравагантный костюм: житель Приморья шокировал горожан — видео

Posted 8 октября, 05:43
Published 8 октября, 05:43
Modified 8 октября, 05:45
Updated 8 октября, 05:45
Спассчанин прогулялся в костюме динозавра. Сначала очевидцы предположили, что приморец переоделся для какой-то рекламной акции, но, судя по царящей обстановке, он вышел из дома в таком одеянии не ради выгоды.
Горожанин достаточно долго беседовал с группой подростков на площади, затем, мило попрощавшись, неспеша отправился в сторону кинотеатра с одной из приятельниц. Остается только догадываться, чем он руководствовался при выборе наряда.