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Posted 8 октября, 06:35

Published 8 октября, 06:35

Modified 8 октября, 06:37

Updated 8 октября, 06:37

Юные граффитисты пытались оправдать свое незаконное деяние во Владивостоке

Наглость зашкаливает: подростки пытались оправдать акт вандализма в Приморье — фото

8 октября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney

Юные граффитисты пытались оправдать свое незаконное деяние во Владивостоке

Сюжет
Вандализм
Во Владивостоке школьники изрисовывали фасад дома, но неравнодушные горожане сделали им замечание. Однако «художники» даже не раскаялись. Более того, они вступили в полемику со взрослыми.

Школьники творили «шедевр» прямо на здании многоквартирного дома на Ладыгина в дальневосточной столице. И, вероятно, ребята искренне считают, что не преступают закон своими художествами.

Когда очевидцы негативно высказались о досуге малолетних вандалов, они даже пытались доказать, что ничего не портят. Также в соцсетях обсуждают тот факт, что подростки продолжали исписывать стену, пока раздосадованный мужчина высказывал свое недовольство.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что группа детей на самокатах вылетела на дорогу в районе Чуркина во Владивостоке. Подростки заняли всю полосу и создали аварийную ситуацию.

Школьники на самокатах заняли целую полосу дороги во Владивостоке — видео
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