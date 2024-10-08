Наглость зашкаливает: подростки пытались оправдать акт вандализма в Приморье — фото

Когда очевидцы негативно высказались о досуге малолетних вандалов, они даже пытались доказать, что ничего не портят. Также в соцсетях обсуждают тот факт, что подростки продолжали исписывать стену, пока раздосадованный мужчина высказывал свое недовольство.