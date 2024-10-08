Наглость зашкаливает: подростки пытались оправдать акт вандализма в Приморье — фото

Posted 8 октября, 06:35
Published 8 октября, 06:35
Modified 8 октября, 06:37
Updated 8 октября, 06:37
Школьники творили «шедевр» прямо на здании многоквартирного дома на Ладыгина в дальневосточной столице. И, вероятно, ребята искренне считают, что не преступают закон своими художествами.
Когда очевидцы негативно высказались о досуге малолетних вандалов, они даже пытались доказать, что ничего не портят. Также в соцсетях обсуждают тот факт, что подростки продолжали исписывать стену, пока раздосадованный мужчина высказывал свое недовольство.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что группа детей на самокатах вылетела на дорогу в районе Чуркина во Владивостоке. Подростки заняли всю полосу и создали аварийную ситуацию.