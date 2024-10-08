Удивительный случай с туристом и наркотиками произошел на таможне в Приморье

Мужчина планировал взять с собой в поездку в Китай табак с запрещенным веществом, сообщает пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры. Однако приморец попытался избавиться от свертка с наркотиками, выкинув его в сторону на пол, во время досмотра багажа на таможне в Пограничном. На подозрительное действие обратили внимание сотрудники пункта пропуска.