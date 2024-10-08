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Posted 8 октября, 01:40

Published 8 октября, 01:40

Modified 8 октября, 01:42

Updated 8 октября, 01:42

Путешественник с наркотическим веществом попался на границе Приморского края

Удивительный случай с туристом и наркотиками произошел на таможне в Приморье

8 октября 2024, 01:40
Фото: Изображение Midjourney

Путешественник с наркотическим веществом попался на границе Приморского края

Сюжет
Суд
В Приморье мужчина хотел провести с собой на отдых наркотики, но в последний момент передумал. Он избавился от запрещенного вещества таким образом, что сразу же привлек внимание силовиков.

Мужчина планировал взять с собой в поездку в Китай табак с запрещенным веществом, сообщает пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры. Однако приморец попытался избавиться от свертка с наркотиками, выкинув его в сторону на пол, во время досмотра багажа на таможне в Пограничном. На подозрительное действие обратили внимание сотрудники пункта пропуска.

На горе-путешественника возбудили уголовное дело: незаконные приобретение, хранение наркотических средств, а также контрабанда наркотических средств в значительном размере.

«Уголовное дело направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу», — отметили в telegram-канале ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина прятал наркотики в цветочных клумбах в Уссурийске.

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