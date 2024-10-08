Удивительный случай с туристом и наркотиками произошел на таможне в Приморье

Posted 8 октября, 01:40
Published 8 октября, 01:40
Modified 8 октября, 01:42
Updated 8 октября, 01:42
Мужчина планировал взять с собой в поездку в Китай табак с запрещенным веществом, сообщает пресс-служба дальневосточной транспортной прокуратуры. Однако приморец попытался избавиться от свертка с наркотиками, выкинув его в сторону на пол, во время досмотра багажа на таможне в Пограничном. На подозрительное действие обратили внимание сотрудники пункта пропуска.
На горе-путешественника возбудили уголовное дело: незаконные приобретение, хранение наркотических средств, а также контрабанда наркотических средств в значительном размере.
«Уголовное дело направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу», — отметили в telegram-канале ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина прятал наркотики в цветочных клумбах в Уссурийске.