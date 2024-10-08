Уклонисту от службы в армии вынесли приговор в Приморье — подробности инцидента

Posted 8 октября, 00:30
Published 8 октября, 00:30
Modified 8 октября, 00:32
Updated 8 октября, 00:32
Житель Шкотовского района принял «приглашение» в армию, но вскоре передумал становиться новобранцем, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
24 ноября 2023 года приморец получил повестку, — он должен был прибыть к дому культуры в Большом Камне 29 ноября прошлого года, чтобы отправиться на службу. Молодой человек лично расписался на корешке документа, но так и не приехал в назначенный день.
Парень обзавёлся уголовным делом за уклонение от призыва на военную службу. Его признали виновным и назначили штраф в размере 15 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае стартовал осенний призыв.