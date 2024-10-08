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Posted 8 октября, 00:30

Published 8 октября, 00:30

Modified 8 октября, 00:32

Updated 8 октября, 00:32

Молодой человек поплатится за уклонение от армии в Приморском крае

Уклонисту от службы в армии вынесли приговор в Приморье — подробности инцидента

8 октября 2024, 00:30
Фото: 1MI

Молодой человек поплатится за уклонение от армии в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
«Обещать — не значит жениться» — вероятно, по такому же принципу решил поступить призывник в Шкотовском районе. Приморец собственной подписью подтвердил свое прибытие, но что-то пошло не так.

Житель Шкотовского района принял «приглашение» в армию, но вскоре передумал становиться новобранцем, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

24 ноября 2023 года приморец получил повестку, — он должен был прибыть к дому культуры в Большом Камне 29 ноября прошлого года, чтобы отправиться на службу. Молодой человек лично расписался на корешке документа, но так и не приехал в назначенный день.

Парень обзавёлся уголовным делом за уклонение от призыва на военную службу. Его признали виновным и назначили штраф в размере 15 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае стартовал осенний призыв.

Осенний призыв: что ждет в армии новобранцев из Приморья?
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