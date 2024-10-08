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Posted 8 октября, 02:35

Published 8 октября, 02:35

Modified 8 октября, 02:37

Updated 8 октября, 02:37

Выяснилось, что случилось с водителем перевернувшегося автобуса в Приморье

Выяснилось, что случилось с водителем перевернувшегося автобуса в Приморье

8 октября 2024, 02:35
Фото: 1MI
Сюжет
Суд
Прокуратура проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Приморье.

Прокуратура Лесозаводского округа ведет проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.

Около 7 утра на 385 километре трассы А-370 «Уссури» водитель автобуса ПАЗ, который следовал по маршруту «Станция Ружино — село Невское», не справился с управлением. Автобус вылетел с проезжей части и перевернулся.

Видео: prosecutor_pk.

Причины аварии выясняют. Водителя госпитализировали с переломами.

Выяснилось, что в момент столкновения в салоне не было пассажиров. Автобус принадлежит администрации Лесозаводского городского округа.

По результатам проверки прокуратура вынесет оценку соблюдению правил выхода на маршрут транспорта и поведения водителей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса под Лесозаводском.

Автобус вылетел с трассы и перевернулся в Приморье — на месте работают спецслужбы
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