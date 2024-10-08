Выяснилось, что случилось с водителем перевернувшегося автобуса в Приморье

Posted 8 октября, 02:35
Published 8 октября, 02:35
Modified 8 октября, 02:37
Updated 8 октября, 02:37
Прокуратура Лесозаводского округа ведет проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.
Около 7 утра на 385 километре трассы А-370 «Уссури» водитель автобуса ПАЗ, который следовал по маршруту «Станция Ружино — село Невское», не справился с управлением. Автобус вылетел с проезжей части и перевернулся.
Причины аварии выясняют. Водителя госпитализировали с переломами.
Выяснилось, что в момент столкновения в салоне не было пассажиров. Автобус принадлежит администрации Лесозаводского городского округа.
По результатам проверки прокуратура вынесет оценку соблюдению правил выхода на маршрут транспорта и поведения водителей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием пассажирского автобуса под Лесозаводском.