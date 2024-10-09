vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 23:21

Published 8 октября, 23:21

Modified 8 октября, 23:23

Updated 8 октября, 23:23

Солнечная и теплая погода продолжит радовать Приморский край

+21°C в октябре — это точно про погоду в Приморье?

8 октября 2024, 23:21
Фото: vostokmedia.com

Солнечная и теплая погода продолжит радовать Приморский край

Сюжет
Погода
Приморский край вновь окажется под влиянием мягкой и приятной осени. Воздух прогреется до 20 и более градусов, легкий ветерок лишь слегка напомнит о приближении холодов.

Сегодня, 9 октября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примпогода». Более того, в крае будет тепло, — +16 — +21 °C.

Во Владивостоке южное дуновение ветра разовьется до умеренного. Столбики термометров покажут +16 — +18 °C.

В Уссурийске юго-восточный слабый ветер усилится до умеренного. Температурный фон составит +18 — +20 °C.

В Находке слабые ветра разных направлений разыграются до умеренных. Воздух прогреется до +18 — +20 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в минувшие выходные уличные градусники показали 30 градусов тепла в Кировском районе Приморского края.

Это точно октябрь? — 30 градусов тепла зафиксировали термометры в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Пасмурное небо, заморозки ночью и потепление днем ждут Приморье на выходныхДожди, ветер и прохладное море: осень наступает в ПриморьеОт +5 до +26°C: бабье лето расталкивает осень в Приморье
#Новости#Общество#Погода#Находка#Владивосток#Уссурийск#Приморский край#Кировский район
Подпишитесь