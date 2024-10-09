+21°C в октябре — это точно про погоду в Приморье?

Posted 8 октября, 23:21
Published 8 октября, 23:21
Modified 8 октября, 23:23
Updated 8 октября, 23:23
Сегодня, 9 октября, в регионе осадков не ожидается, сообщает «Примпогода». Более того, в крае будет тепло, — +16 — +21 °C.
Во Владивостоке южное дуновение ветра разовьется до умеренного. Столбики термометров покажут +16 — +18 °C.
В Уссурийске юго-восточный слабый ветер усилится до умеренного. Температурный фон составит +18 — +20 °C.
В Находке слабые ветра разных направлений разыграются до умеренных. Воздух прогреется до +18 — +20 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в минувшие выходные уличные градусники показали 30 градусов тепла в Кировском районе Приморского края.