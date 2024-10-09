+21°C в октябре — это точно про погоду в Приморье?

Солнечная и теплая погода продолжит радовать Приморский край

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Приморский край вновь окажется под влиянием мягкой и приятной осени. Воздух прогреется до 20 и более градусов, легкий ветерок лишь слегка напомнит о приближении холодов.