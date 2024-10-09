Какие-то олени организовали в Приморье тематический клуб «Без баб» — видео

На фотоловушку попала компания оленей, которые прогуливались по лесу в сугубо мужской компании. Рогатые животные, судя по кадрам, неспеша прошлись по лесному массиву. В центре «Амурский тигр» пошутили, что самцы просто напросто входят в клуб «Без оленух», эдакие Гены Букины из дикой природы.