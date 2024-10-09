Какие-то олени организовали в Приморье тематический клуб «Без баб» — видео

Posted 9 октября, 04:22
Published 9 октября, 04:22
Modified 9 октября, 04:24
Updated 9 октября, 04:24
На фотоловушку попала компания оленей, которые прогуливались по лесу в сугубо мужской компании. Рогатые животные, судя по кадрам, неспеша прошлись по лесному массиву. В центре «Амурский тигр» пошутили, что самцы просто напросто входят в клуб «Без оленух», эдакие Гены Букины из дикой природы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на заповедной земле Приморья создадут новый сафари-парк. Инициаторы планируют возвести новый объект площадью 7 000 гектар на территории нацпарка «Земля леопарда». Воплощение идеи в жизнь обойдется в 2 000 000 000 рублей.