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Posted 9 октября, 04:22

Published 9 октября, 04:22

Modified 9 октября, 04:24

Updated 9 октября, 04:24

Досуг оленей без самок попал на камеру в Приморском крае

Какие-то олени организовали в Приморье тематический клуб «Без баб» — видео

9 октября 2024, 04:22
Фото: 1MI

Досуг оленей без самок попал на камеру в Приморском крае

Сюжет
Животные
Популяция диких животных невозможна без особей женского пола, но в обыденной жизни не обойтись без отдыха в чисто мужском коллективе. Парнокопытные из Приморья продемонстрировали досуг без дам.

На фотоловушку попала компания оленей, которые прогуливались по лесу в сугубо мужской компании. Рогатые животные, судя по кадрам, неспеша прошлись по лесному массиву. В центре «Амурский тигр» пошутили, что самцы просто напросто входят в клуб «Без оленух», эдакие Гены Букины из дикой природы.

Видео: amurtigercenter.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на заповедной земле Приморья создадут новый сафари-парк. Инициаторы планируют возвести новый объект площадью 7 000 гектар на территории нацпарка «Земля леопарда». Воплощение идеи в жизнь обойдется в 2 000 000 000 рублей.

Новый сафари-парк за 2 000 000 000 рублей появится в Приморье
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