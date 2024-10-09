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Posted 9 октября, 01:58

Published 9 октября, 01:58

Modified 9 октября, 02:00

Updated 9 октября, 02:00

Машины слетают со злополучного косогора в Приморье

Новая жертва «проклятого косогора» во Владивостоке попала на камеру

9 октября 2024, 01:58
Фото: vostokmedia.com

Машины слетают со злополучного косогора в Приморье

Сюжет
Автомобили
На протяжении двух дней жители Владивостока наблюдают интересные картины — автомобили скатываются с возвышенности в районе Луговой.

По данным из социальных сетей, машины «валятся» с косогора, можно уже сказать, систематически, — второй день подряд. Вчера, 8 октября, легковушка слетела на Спиридонова.

Видео: vlad_ork.

Сегодня аналогичная ситуация произошла на Адмирала Кузнецова.

Фото: vlad_ork

«Железные ласточки» не упорхнули на проезжую часть по счастливой случайности. На пути у обоих покореженных машин встали деревья.

Во вторник медицинская помощь никому не потребовалась. Подробности сегодняшнего случая пока неизвестны.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке произошла авария с участием пассажирского автобуса.

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