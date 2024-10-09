Новая жертва «проклятого косогора» во Владивостоке попала на камеру

Posted 9 октября, 01:58
Published 9 октября, 01:58
Modified 9 октября, 02:00
Updated 9 октября, 02:00
По данным из социальных сетей, машины «валятся» с косогора, можно уже сказать, систематически, — второй день подряд. Вчера, 8 октября, легковушка слетела на Спиридонова.
Сегодня аналогичная ситуация произошла на Адмирала Кузнецова.
«Железные ласточки» не упорхнули на проезжую часть по счастливой случайности. На пути у обоих покореженных машин встали деревья.
Во вторник медицинская помощь никому не потребовалась. Подробности сегодняшнего случая пока неизвестны.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке произошла авария с участием пассажирского автобуса.