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Posted 8 октября, 00:09

Published 8 октября, 00:09

Modified 8 октября, 00:11

Updated 8 октября, 00:11

Появились детали аварии с участием пассажирского автобуса во Владивостоке

Рассказали о виновнике и пострадавших: подробности ДТП с маршруткой во Владивостоке

8 октября 2024, 00:09
Фото: 1MI

Появились детали аварии с участием пассажирского автобуса во Владивостоке

Сюжет
Происшествие
Маршрутка и микроавтобус устроили серьезное столкновение. В полиции рассказали, кто виноват в страшном ДТП. Также правоохранители поведали о пострадавших в жутком столкновении.

В краевой столице на Днепровской произошло столкновение общественного автобуса и «микрика». В пресс-службе регионального Управления МВД рассказали подробности инцидента.

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Предварительно установлено, что рулевой ПАЗ VECTOR NEXT двигался с Тухачевского на Днепровскую и, не заняв крайнее левое положение, совершал разворот. В результате небезопасного маневра в маршрутку врезался NISSAN CARAVAN.

На место аварии прибыли медики, спасатели и сотрудники ГАИ. В ДТП пострадал один из водителей. Стоит отметить, что в мометр столкновения в салоне маршрутки не было пассажиров.

«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в полиции.

По факту происшествия возбудили административное дело: нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Приморцы высказались о произошедшем.

«Так и думал, что рулевой автобуса разворачивался с правой полосы»;
«Ага, карма стремительно прилетела»;
«Хорошо, что людей в автобусе не было».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус перевернулся прямо на дороге в Уссурийске.

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