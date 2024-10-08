Рассказали о виновнике и пострадавших: подробности ДТП с маршруткой во Владивостоке

Posted 8 октября, 00:09
Published 8 октября, 00:09
Modified 8 октября, 00:11
Updated 8 октября, 00:11
В краевой столице на Днепровской произошло столкновение общественного автобуса и «микрика». В пресс-службе регионального Управления МВД рассказали подробности инцидента.
Предварительно установлено, что рулевой ПАЗ VECTOR NEXT двигался с Тухачевского на Днепровскую и, не заняв крайнее левое положение, совершал разворот. В результате небезопасного маневра в маршрутку врезался NISSAN CARAVAN.
На место аварии прибыли медики, спасатели и сотрудники ГАИ. В ДТП пострадал один из водителей. Стоит отметить, что в мометр столкновения в салоне маршрутки не было пассажиров.
«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в полиции.
По факту происшествия возбудили административное дело: нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.
Приморцы высказались о произошедшем.
«Так и думал, что рулевой автобуса разворачивался с правой полосы»;
«Ага, карма стремительно прилетела»;
«Хорошо, что людей в автобусе не было».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пассажирский автобус перевернулся прямо на дороге в Уссурийске.