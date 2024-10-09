«Она жива осталась?»: сумасшедший поступок девушки попал на видео во Владивостоке

Posted 9 октября, 06:39
Published 9 октября, 06:39
Modified 9 октября, 06:41
Updated 9 октября, 06:41
Прямо в центре дальневосточной столицы на оживленной трассе горожане заметили девушку в красном платье. Дама эффектно кружилась на фоне автомобилей, устремив взгляд в объектив камеры. Вероятно, очевидцы стали свидетелями съемок.
Рискованная деятельность вызвала разные эмоции у горожан. Кто-то восхитился отважностью и красотой девушки, а некоторые забеспокоились о безопасности танцовщицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае женщина дала волю эмоциям и стала интернет-звездой.