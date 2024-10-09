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Posted 9 октября, 06:39

Published 9 октября, 06:39

Modified 9 октября, 06:41

Updated 9 октября, 06:41

Танец яркой блондинки посреди дороги во Владивостоке попал на видео

«Она жива осталась?»: сумасшедший поступок девушки попал на видео во Владивостоке

9 октября 2024, 06:39
Фото: vostokmedia.com

Танец яркой блондинки посреди дороги во Владивостоке попал на видео

Сюжет
Безопасность
Дама в шикарном платье устроила настоящий перфоманс в центре Владивостока. Приморцы не смогли пройти мимо огненного танца.

Прямо в центре дальневосточной столицы на оживленной трассе горожане заметили девушку в красном платье. Дама эффектно кружилась на фоне автомобилей, устремив взгляд в объектив камеры. Вероятно, очевидцы стали свидетелями съемок.

Рискованная деятельность вызвала разные эмоции у горожан. Кто-то восхитился отважностью и красотой девушки, а некоторые забеспокоились о безопасности танцовщицы.

Видео: gorod_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае женщина дала волю эмоциям и стала интернет-звездой.

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