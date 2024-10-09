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Posted 9 октября, 02:43

Published 9 октября, 02:43

Modified 9 октября, 02:45

Updated 9 октября, 02:45

Причина жутких морозов в Приморье найдена — фото

Причина жутких морозов в Приморье найдена — фото

9 октября 2024, 02:43
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
В Приморском крае наблюдалось резкое похолодание. Наблюдательные жители Уссурийска нашли причину морозных ночей.

В частном секторе на Пушкина уссурийцы наблюдали занятную картину, — хозяин одного из домов выставил во дворе огромное количество холодильников.

Пользователи социальных сетей не упустили возможности и подшутили над земляком. Приморцы с юмором предположили, в городе стало холодно из-за того, что владелец техники открыл двери всех холодильников.

Естественно, таким образом, жители региона лишь шутят. Но некоторые комментаторы увидели в этом суровые реалии обстоятельств: «Представляю, как дурно пахнет во дворе», — написала женщина.

Фото: mark2_che

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что высокие температуры вновь порадуют Приморский край.

+21°C в октябре — это точно про погоду в Приморье?
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