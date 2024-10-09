Причина жутких морозов в Приморье найдена — фото

Posted 9 октября, 02:43
Published 9 октября, 02:43
Modified 9 октября, 02:45
Updated 9 октября, 02:45
В частном секторе на Пушкина уссурийцы наблюдали занятную картину, — хозяин одного из домов выставил во дворе огромное количество холодильников.
Пользователи социальных сетей не упустили возможности и подшутили над земляком. Приморцы с юмором предположили, в городе стало холодно из-за того, что владелец техники открыл двери всех холодильников.
Естественно, таким образом, жители региона лишь шутят. Но некоторые комментаторы увидели в этом суровые реалии обстоятельств: «Представляю, как дурно пахнет во дворе», — написала женщина.