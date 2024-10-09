Знатно «подгорел»: квартира вспыхнула после конфликта в Приморье

Posted 9 октября, 00:43
Published 9 октября, 00:43
Modified 9 октября, 00:45
Updated 9 октября, 00:45
Мужчина, поссорившись с женщиной, поджег квартиру, в которой проживала обидчица, сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.
Установлено, что в июне 2023 года приморец в состоянии алкогольного опьянения повздорил с приятельницей, после чего решил отомстить оппонентке. Он прошел на веранду квартиры, облил тюль горючей жидкостью и поджег ее. Затем злоумышленник скрылся с места преступления. Огонь вовремя заметили соседи и предотвратили пожар.
Стоит отметить, что данная жилплощадь является собственностью Дальнереченского округа.
На мужчину возбудили уголовное дело: умышленное уничтожение или повреждение имущества. В суде обвиняемый сознался в содеянном.
«Дальнереченский районный суд, с учетом всех обстоятельств дела, назначил ему наказание — 1 год лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года», — отметили в ведомстве.
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