Знатно «подгорел»: квартира вспыхнула после конфликта в Приморье

Установлено, что в июне 2023 года приморец в состоянии алкогольного опьянения повздорил с приятельницей, после чего решил отомстить оппонентке. Он прошел на веранду квартиры, облил тюль горючей жидкостью и поджег ее. Затем злоумышленник скрылся с места преступления. Огонь вовремя заметили соседи и предотвратили пожар.