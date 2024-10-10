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Posted 10 октября, 02:17

Published 10 октября, 02:17

Modified 10 октября, 02:19

Updated 10 октября, 02:19

Непогода ударит по Приморскому краю в ближайшее время

Готовьте зонтики и плащи: северный ветер и дожди надвигаются на Приморье

10 октября 2024, 02:17
Фото: 1MI

Непогода ударит по Приморскому краю в ближайшее время

Сюжет
Погода
Жителей Приморского края ожидает порция осадков после продолжительной спокойной синоптической обстановки.

По данным «Примгидромета», бабье лето сменят дожди. Фронтальные разделы могут принести осадки в западные районы уже к вечеру сегодняшнего дня. Несмотря на свежий ветер, температурный фон не поменяется.

В пятницу, 11 октября, непогода будет смешаться над Приморьем, вызывая дожди, — наиболее интенсивные пройдут на севере. Однако ночь выдастся теплее, чем накануне. Днем станет немного прохладнее, — +12 — +20 °С.

Во Владивостоке в четверг осадков не ожидается, но температурный фон будет ниже, чем вчера. Завтра не исключен небольшой дождь. Столбики термометров покажут те же значения, что и сегодня. Будет дуть северный умеренный ветер.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выходные в Приморском крае порадуют хорошей погодой. Воздух вновь прогреется выше 20 градусов.

Идеальные выходные на подходе: погода вновь приятно удивит Приморье
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