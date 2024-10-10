Готовьте зонтики и плащи: северный ветер и дожди надвигаются на Приморье

Posted 10 октября, 02:17
Published 10 октября, 02:17
Modified 10 октября, 02:19
Updated 10 октября, 02:19
По данным «Примгидромета», бабье лето сменят дожди. Фронтальные разделы могут принести осадки в западные районы уже к вечеру сегодняшнего дня. Несмотря на свежий ветер, температурный фон не поменяется.
В пятницу, 11 октября, непогода будет смешаться над Приморьем, вызывая дожди, — наиболее интенсивные пройдут на севере. Однако ночь выдастся теплее, чем накануне. Днем станет немного прохладнее, — +12 — +20 °С.
Во Владивостоке в четверг осадков не ожидается, но температурный фон будет ниже, чем вчера. Завтра не исключен небольшой дождь. Столбики термометров покажут те же значения, что и сегодня. Будет дуть северный умеренный ветер.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что выходные в Приморском крае порадуют хорошей погодой. Воздух вновь прогреется выше 20 градусов.