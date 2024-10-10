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Posted 10 октября, 01:32

Published 10 октября, 01:32

Modified 10 октября, 01:34

Updated 10 октября, 01:34

Смертельная авария произошла в Приморском крае

Один на «тот свет», другой в больницу: автомобилист сбил пешеходов в Приморье

10 октября 2024, 01:32
Фото: prim_police

Смертельная авария произошла в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Жуткое происшествие со смертельным исходом случилось в Анучинском районе. Беспечность на дороге стоила жизни для одного из пострадавших.

В районе 101 километра дороги «Осиновка — Рудная Пристань» автомобилист наехал на двух пешеходов, сообщает telegram-канал регионального Управления МВД. Рулевой, Daewoo Lacetti двигаясь из Арсеньева в Анучино, сбил мужчин, которые шли по проезжей части.

На место аварии прибыли медики и правоохранители. В результате инцидента один из пострадавших скончался на месте, второго госпитализировали.

Стоит отметить, что водительский стаж водителя составляет 26 лет. К ответственности за нарушение ПДД в 2024 году он привлекался единожды.

«Состояние опьянения у водителя не установлено. ДТП произошло в темное время суток. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два дня подряд косогор заставлял «страдать» автомобили во Владивостоке. Уже два автомобиля слетели с возвышенности и получили серьезные увечья.

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