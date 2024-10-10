Пока все спали: мощный пожар вспыхнул ночью в центре Владивостока — подробности

Posted 9 октября, 23:40
Published 9 октября, 23:40
Modified 9 октября, 23:42
Updated 9 октября, 23:42
Минувшей ночью вспыхнула квартира в жилом доме прямо в центре краевой столицы. В новых медиа сообщили, что на место происшествия прибыли шесть автомобилей МЧС. В официальном telegram-канале ведомства поделились подробностями инцидента.
Пожар начался в районе девяти часов вечера на четвертом этаже в шестиэтажном здании на переулке Краснознаменном, куда огнеборцы прибыли за три минуты. Пламя охватило около сорока квадратных метров.
Спасатели вызволили из дома пять человек, — двоих человек вывели при помощи спасустройств из отрезанных дымом квартир, еще трех, включая ребенка, по автолестнице.
В 23:17 пресс-служба огнеборцев сообщила о ликвидации открытого горения. А в 00:24 пожар ликвидировали.
«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара», — отметили в ведомстве.
Приморцы высказались о происшествии, которое приключилось в поздний час.
«Какой кошмар. Хорошо, что все выжили»;
«Вот представил, если моя квартира так сгорит. Родных нет, денег тоже. Что делать? Хорошо тем, кто в частных домах живет. У них хотя бы земля есть»;
«В квартире ремонт сделать можно, а дом если сгорел — надо заново строить».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в бухте Триозерье загорелась постройка.