Прочь из леса: походы запрещены в двух районах Приморья — где и почему?

Posted 10 октября, 01:14
Published 10 октября, 01:14
Modified 10 октября, 01:16
Updated 10 октября, 01:16
По данным регионального МЧС, в двух муниципалитетах Приморья возрастет риск возникновения пожаров в ближайшее время. С 10 по 14 октября в лесах Хасанского и Кавалеровского округов пожароопасность повысится до А (высокого) класса.
Спасатели рекомендуют жителям края воздержаться от походов в лесные массивы. Также приморцам стоит отказаться от костров и использования открытого огня в данных районах. Сжигать мусор и сухую траву тоже запрещено.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратил особое внимание на опасность природных пожаров с приходом осени.