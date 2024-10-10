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Posted 10 октября, 01:14

Published 10 октября, 01:14

Modified 10 октября, 01:16

Updated 10 октября, 01:16

Почему жителям Приморского края стоит отказаться от походов в лес?

Прочь из леса: походы запрещены в двух районах Приморья — где и почему?

10 октября 2024, 01:14
Фото: Изображение Midjourney

Почему жителям Приморского края стоит отказаться от походов в лес?

Сюжет
МЧС
Приморский край вновь в опасности — природные пожары опять стали проблемой для региона. Огнеборцы взывают население к соблюдению несложных правил.

По данным регионального МЧС, в двух муниципалитетах Приморья возрастет риск возникновения пожаров в ближайшее время. С 10 по 14 октября в лесах Хасанского и Кавалеровского округов пожароопасность повысится до А (высокого) класса.

Спасатели рекомендуют жителям края воздержаться от походов в лесные массивы. Также приморцам стоит отказаться от костров и использования открытого огня в данных районах. Сжигать мусор и сухую траву тоже запрещено.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратил особое внимание на опасность природных пожаров с приходом осени.

«Нужна слаженная работа»: Олег Кожемяко об усилении противопожарных мер в Приморье
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