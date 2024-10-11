Баллончик со слезоточивым газом распылили в одной из школ Владивостока — подробности

Posted 11 октября, 01:28
Published 11 октября, 01:28
Modified 11 октября, 01:30
Updated 11 октября, 01:30
В одной из школ произошел инцидент с использованием баллончика со слезоточивым газом, сообщает прокуратура. По предварительным данным, 10 октября ученики распылили его прямо в классе. Администрация школы освободила помещение и проветрила его. Никто из учеников не пострадал.
Принесла с собой баллончик девятиклассница. Девочке его дали родители.
Прокуратура оценит эффективность мер по организации пропускного режима и профилактической работы с детьми, а также рассмотрит вопрос о привлечении виновных к ответственности.
«Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два подростка могут поставить на учет в Комиссии ПДН после инцидента с избиением школьника в Приморском крае.