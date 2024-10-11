Баллончик со слезоточивым газом распылили в одной из школ Владивостока — подробности

В одной из школ произошел инцидент с использованием баллончика со слезоточивым газом, сообщает прокуратура. По предварительным данным, 10 октября ученики распылили его прямо в классе. Администрация школы освободила помещение и проветрила его. Никто из учеников не пострадал.