vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 октября, 01:28

Published 11 октября, 01:28

Modified 11 октября, 01:30

Updated 11 октября, 01:30

Слезоточивый газ распылили в учебном кабинете школы в Приморье

Баллончик со слезоточивым газом распылили в одной из школ Владивостока — подробности

11 октября 2024, 01:28
Фото: 1MI

Слезоточивый газ распылили в учебном кабинете школы в Приморье

Сюжет
Прокуратура
Родители дали дочери средство самообороны, но использование баллончика произошло не по плану. Слезоточивый газ распространился прямо в классе образовательного учреждения.

В одной из школ произошел инцидент с использованием баллончика со слезоточивым газом, сообщает прокуратура. По предварительным данным, 10 октября ученики распылили его прямо в классе. Администрация школы освободила помещение и проветрила его. Никто из учеников не пострадал.

Принесла с собой баллончик девятиклассница. Девочке его дали родители.

Прокуратура оценит эффективность мер по организации пропускного режима и профилактической работы с детьми, а также рассмотрит вопрос о привлечении виновных к ответственности.

«Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что два подростка могут поставить на учет в Комиссии ПДН после инцидента с избиением школьника в Приморском крае.

Двое на одного? — малолетние агрессоры избили школьника в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
В Находке выясняют обстоятельства смерти мужчины на пляжеОдин в кювете, второй разложился на дороге: смертельное ДТП случилось в ПриморьеНасмерть засыпало: жуткое происшествие случилось на заводе в Приморье — видео
#Новости#Владивосток#Ученики#Прокуратура#Родители#Избиение#Приморский край#Школа#Происшествия#Надзорное ведомство#Доследственная проверка#Инцидент
Подпишитесь