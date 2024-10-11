Более 100 лифтов заменят в многоэтажках Приморского края

Руководитель фонда капитального ремонта Алексей Юманов сообщил, что замена лифтового оборудования обычно начинается в сентябре–октябре, так как лифтовые кабины, двери, направляющие и другие компоненты изготавливаются индивидуально для каждого дома и подъезда на заводах в западных регионах России, таких как Нижний Новгород, Омск, Санкт-Петербург и Щербинка Московской области.