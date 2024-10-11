Более 100 лифтов заменят в многоэтажках Приморского края

Posted 11 октября, 01:03
Published 11 октября, 01:03
Modified 11 октября, 01:05
Updated 11 октября, 01:05
В Приморском крае в рамках программы капитального ремонта до конца 2024 года планируется заменить более 100 лифтов в 45 многоквартирных домах, включая 43 подъемника во Владивостоке и 2 в Большом Камне.
По информации регионального министерства ЖКХ, на сегодняшний день работы проводятся на большинстве объектов. Завершение замены лифтов запланировано до конца текущего года.
Руководитель фонда капитального ремонта Алексей Юманов сообщил, что замена лифтового оборудования обычно начинается в сентябре–октябре, так как лифтовые кабины, двери, направляющие и другие компоненты изготавливаются индивидуально для каждого дома и подъезда на заводах в западных регионах России, таких как Нижний Новгород, Омск, Санкт-Петербург и Щербинка Московской области.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на ВЭФ продемонстрировали инновационный лифт, который является не только интересным собеседником, но и обладает космической атмосферой.