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Posted 10 октября, 23:43

Published 10 октября, 23:43

Modified 10 октября, 23:45

Updated 10 октября, 23:45

Слив откровенных фотографий случился в Приморском крае

Любовные разборки: девушка слила «клубничку» соперницы в Приморье

10 октября 2024, 23:43
Фото: 1MI

Слив откровенных фотографий случился в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
На «любовном фронте» все средства хороши, — вероятно, подумала жительница Приморского края и грязно опорочила конкурентку.

Ревнивая девушка из Надеждинского района создала фейковый аккаунт соперницы, где опубликовала откровенные снимки потерпевшей, сообщили в telegram-канале прокуратуры.

На злоумышленницу возбудили уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Теперь женщине предстоит выплатить штраф в размере 25 000 рублей за то, что она опорочила честь и достоинства другого человека.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в новых медиа заявили о появлении тигра вблизи города, опубликовав фото с отпечатком лапы хищника на земле. Однако специалисты, проверив окрестности, не обнаружили следов краснокнижной кошки.

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