Любовные разборки: девушка слила «клубничку» соперницы в Приморье

Posted 10 октября, 23:43
Published 10 октября, 23:43
Modified 10 октября, 23:45
Updated 10 октября, 23:45
Ревнивая девушка из Надеждинского района создала фейковый аккаунт соперницы, где опубликовала откровенные снимки потерпевшей, сообщили в telegram-канале прокуратуры.
На злоумышленницу возбудили уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Теперь женщине предстоит выплатить штраф в размере 25 000 рублей за то, что она опорочила честь и достоинства другого человека.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в новых медиа заявили о появлении тигра вблизи города, опубликовав фото с отпечатком лапы хищника на земле. Однако специалисты, проверив окрестности, не обнаружили следов краснокнижной кошки.