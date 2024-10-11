Любовные разборки: девушка слила «клубничку» соперницы в Приморье

На злоумышленницу возбудили уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия. Теперь женщине предстоит выплатить штраф в размере 25 000 рублей за то, что она опорочила честь и достоинства другого человека.