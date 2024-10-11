«Семейный бизнес»: дочь с отцом обокрали знакомую ради инвестиций в Приморье

Posted 11 октября, 06:26
Published 11 октября, 06:26
Modified 11 октября, 06:28
Updated 11 октября, 06:28
В Дальнереченском районе отец с дочерью, став жертвами кибермошенников, обокрали свою знакомую, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что родственники под влиянием аферистов похитили с банковского счета женщины почти 350 000 рублей. После чего перевели эти деньги злоумышленникам, думая, что совершают первые шаги в инвестировании.
«Семейный подряд» оказался на скамье подсудимых за кражу, совершенную с банковского счета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Им назначили наказания — два года и два года три месяца лишения свободы условно.
«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденных 340 тыс рублей, причиненного ущерба», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в текущем году жители Приморского края лишились 1 400 000 000 рублей под влиянием опасных «психологов», которые проворачивают кибер-аферы.