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Posted 11 октября, 06:26

Published 11 октября, 06:26

Modified 11 октября, 06:28

Updated 11 октября, 06:28

Отец и дочь украли деньги у знакомой в Приморском крае

«Семейный бизнес»: дочь с отцом обокрали знакомую ради инвестиций в Приморье

11 октября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney

Отец и дочь украли деньги у знакомой в Приморском крае

Сюжет
Суд
Опасная семейка украла у своей знакомой крупную сумму денег, но в одночасье лишилась их. Как? — узнаете в материале.

В Дальнереченском районе отец с дочерью, став жертвами кибермошенников, обокрали свою знакомую, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что родственники под влиянием аферистов похитили с банковского счета женщины почти 350 000 рублей. После чего перевели эти деньги злоумышленникам, думая, что совершают первые шаги в инвестировании.

«Семейный подряд» оказался на скамье подсудимых за кражу, совершенную с банковского счета, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Им назначили наказания — два года и два года три месяца лишения свободы условно.

«Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденных 340 тыс рублей, причиненного ущерба», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в текущем году жители Приморского края лишились 1 400 000 000 рублей под влиянием опасных «психологов», которые проворачивают кибер-аферы.

Опасные «психологи»: как кибермошенники украли 1,4 млрд рублей у жителей Приморья?
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