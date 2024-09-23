Опасные «психологи»: как кибермошенники украли 1,4 млрд рублей у жителей Приморья?

Posted 23 сентября, 06:33
Published 23 сентября, 06:33
Modified 23 сентября, 06:36
Updated 23 сентября, 06:36
За восемь месяцев в 2024 году от рук киберпреступников пострадали 5 743 человека в регионе, — приморцы лишились более 1 400 000 000 рублей. Как же злоумышленники воздействуют на своих жертв?
Пресс-служба полиции поделилась с редакцией «Восток-Медиа» о том, какие методы используют мошенники в IT-сфере.
«Для хищений денег у граждан злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии», — сообщили в МВД.
Лжесотрудники банков и правоохранительных органов звонят потенциальным жертвам и запугивают, требуя у них реквизиты банковских карт и перевода средств на «безопасный» счет или передачи денег через курьера.
Важно отметить, что преступники по-разному воздействуют на население. Ушлые мошенники даже звонят по видеосвязи, устанавливая на экране телефона фирменные логотипы известных финансовых компаний.
Чаще всего злоумышленники, используя сложные схемы, прибегают к психологическим манипуляциям. Таким образом они сначала умело входят в доверие жертвы, после чего запугивают человека, а затем начинают реализовывать аферу, якобы, проявляя заботу о «клиенте».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как обезопасить себя от мошенников жителям Приморского края.