vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 сентября, 06:33

Published 23 сентября, 06:33

Modified 23 сентября, 06:36

Updated 23 сентября, 06:36

Опасные «психологи»: как кибермошенники украли 1,4 млрд рублей у жителей Приморья?

Опасные «психологи»: как кибермошенники украли 1,4 млрд рублей у жителей Приморья?

23 сентября 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Мошенничество
Статистика преступлений в IT-сфере приводит в ужас, — тысячи жителей Приморского края стали жертвами телефонных аферистов. Как же люди попадаются на «крючок» злоумышленников?

За восемь месяцев в 2024 году от рук киберпреступников пострадали 5 743 человека в регионе, — приморцы лишились более 1 400 000 000 рублей. Как же злоумышленники воздействуют на своих жертв?

«Волосы дыбом от статистики»: сколько кибермошенники заработали на жителях Приморья?
Узнать подробнее

Пресс-служба полиции поделилась с редакцией «Восток-Медиа» о том, какие методы используют мошенники в IT-сфере.

«Для хищений денег у граждан злоумышленники продолжают активно использовать методы социальной инженерии», — сообщили в МВД.

Лжесотрудники банков и правоохранительных органов звонят потенциальным жертвам и запугивают, требуя у них реквизиты банковских карт и перевода средств на «безопасный» счет или передачи денег через курьера.

Важно отметить, что преступники по-разному воздействуют на население. Ушлые мошенники даже звонят по видеосвязи, устанавливая на экране телефона фирменные логотипы известных финансовых компаний.

Чаще всего злоумышленники, используя сложные схемы, прибегают к психологическим манипуляциям. Таким образом они сначала умело входят в доверие жертвы, после чего запугивают человека, а затем начинают реализовывать аферу, якобы, проявляя заботу о «клиенте».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как обезопасить себя от мошенников жителям Приморского края.

«Бабуль, я сбил человека»: 1,4 млрд выманили мошенники у приморцев только за 2024 год
Узнать подробнее
Читайте также:
Картина дня в Приморье: ректорская зарплата, «кидалово» на инвестициях и крипторубльДеньги взяли и до свидания: необычное дело попало в руки приморской полицииПриморцы «проинвестировали в мошенничество» больше миллиона рублей
#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Банковские карты#Приморский край
Подпишитесь
Популярное