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Posted 11 октября, 03:13

Published 11 октября, 03:13

Modified 11 октября, 03:17

Updated 11 октября, 03:17

Растерзанную корову нашли в Приморском крае

Тигр растерзал корову в Приморье? — новые медиа — жуткие кадры (18+)

11 октября 2024, 03:13
Фото: 1MI

Растерзанную корову нашли в Приморском крае

Сюжет
Надеждинский район
Мертвое животное с чудовищными увечьями нашли в Надеждинском районе. Некоторые жители Приморского края допускают мысль о том, что убийство могло стать делом лап тигра.

В социальных сетях разлетелись жуткие кадры с трупом коровы. В новых медиа заявили, что животное пострадало от лап тигра. Однако официального подтверждения данной информации нет.

Тело парнокопытного нашли 10 октября в лесном массиве Надеждинского района. Подробностей инцидента не сообщается.

Фото: vdk_tiger_vladivostok25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты опровергли информацию о том, что краснокнижный хищник подходил к городским окрестностям. Эксперты выезжали к поселку Олений, но обнаружить следы полосатого кота им не удалось.

Заходил ли тигр в города в Приморском крае? — комментарий специалистов
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