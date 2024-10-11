Тигр растерзал корову в Приморье? — новые медиа — жуткие кадры (18+)

Posted 11 октября, 03:13
Published 11 октября, 03:13
Modified 11 октября, 03:17
Updated 11 октября, 03:17
В социальных сетях разлетелись жуткие кадры с трупом коровы. В новых медиа заявили, что животное пострадало от лап тигра. Однако официального подтверждения данной информации нет.
Тело парнокопытного нашли 10 октября в лесном массиве Надеждинского района. Подробностей инцидента не сообщается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что специалисты опровергли информацию о том, что краснокнижный хищник подходил к городским окрестностям. Эксперты выезжали к поселку Олений, но обнаружить следы полосатого кота им не удалось.