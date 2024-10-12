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Posted 12 октября, 01:14

Published 12 октября, 01:14

Modified 12 октября, 05:19

Updated 12 октября, 05:19

Автомобилист насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии в Приморье

Автомобилист насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии в Приморье

12 октября 2024, 01:14
Фото: 1MI
Сюжет
Автомобиль
Жуткое ДТП случилось в Надеждинском районе Приморья. Автомобилист сбил пешехода и скрылся с места аварии.

Пешеход погиб под колёсами авто на трассе в Приморье. Перед гибелью мужчину запечатлела камера автомобильного регистратора.

Видео: autogarant_vl.

На кадрах видно, что он шел пешком по обочине дороги против движения транспорта. Позже неизвестный сбил его на машине и скрылся с места происшествия.

Авария случилась на участке 721 км трассы Хабаровск — Владивосток в Надеждинском районе. Пешеход погиб на месте.

Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобилисте, который сбил пешеходов в Приморье.

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