Автомобилист насмерть сбил пешехода и уехал с места аварии в Приморье

Posted 12 октября, 01:14
Published 12 октября, 01:14
Modified 12 октября, 05:19
Updated 12 октября, 05:19
Пешеход погиб под колёсами авто на трассе в Приморье. Перед гибелью мужчину запечатлела камера автомобильного регистратора.
На кадрах видно, что он шел пешком по обочине дороги против движения транспорта. Позже неизвестный сбил его на машине и скрылся с места происшествия.
Авария случилась на участке 721 км трассы Хабаровск — Владивосток в Надеждинском районе. Пешеход погиб на месте.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобилисте, который сбил пешеходов в Приморье.