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Posted 11 октября, 23:21

Published 11 октября, 23:21

Modified 14 октября, 03:28

Updated 14 октября, 03:28

Что делать, если в квартире нет отопления? Инструкция для жителей Приморья

Что делать, если в квартире нет отопления? Инструкция для жителей Приморья

11 октября 2024, 23:21
Фото: 1MI
Сюжет
Отопление
Жители, столкнувшиеся с отсутствием отопления в домах, вынуждены терпеть холод и использовать электрообогреватели. Куда могут обратиться жители Приморья в случае перебоев с отоплением?

Зимой в России тысячи человек сталкиваются с проблемой отсутствия отопления в квартирах. Массовые жалобы на коммунальные службы — не редкость для многих регионов. Что делать, если в доме начались проблемы с отоплением?

Жители вынуждены терпеть холод и отсутствие горячей воды, выходящей из-под кранов грязной и едва теплой, пишут «Новые известия». Многие обращаются за помощью к властям, требуя быстрого решения проблем с отоплением.

В таких условиях людям приходится спать в одежде и использовать электрообогреватели, что увеличивает расходы на коммунальные услуги. Правительство регулирует оказание услуг по теплоснабжению, предписывая бесперебойное предоставление отопления в течение отопительного периода. Если отопление прекращается, коммунальные службы должны оперативно устранить неисправности.

Сообщать о перебоях с отоплением в первую очередь нужно в управляющую компанию или ТСЖ. Кроме того, можно направить заявление непосредственно поставщику услуг. Данные о них, как правило, содержатся в квитанциях за услуги ЖКХ.

Важно помнить, что, если в подаче теплоснабжения есть перерывы, вам должны сделать перерасчет. За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении свыше предельно допустимого в текущем месяце размер платы за услугу снижается на 0,15%.

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