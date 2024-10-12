Полиция расследует случай с жестоким избиением подростка в Приморском крае

Posted 12 октября, 03:31
Published 12 октября, 03:31
Modified 12 октября, 04:41
Updated 12 октября, 04:41
Полицейские продолжают расследование инцидента с избиннием подростка в Хорольском районе.
Ранее сообщалось о том, что подростка из села Хороль в Приморском крае избили своего сверстника. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.
Личности участников инцидента удалось установить полицейским. Ими оказались два подростка 2008 года рождения.
При дальнейшем расследовании было установлено, что еще один мальчик 2009 года рождения был также причастен к случившемуся.
С подростками и их родителями провели беседы для предотвращения подобных ситуаций. По отношению к родителям сотрудники полиции составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Информацию о нарушениях передали на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних для последующих мер по профилактике и общественному воздействию.
Обсуждается вопрос о включении подростков в специальный реестр в Комиссии по делам несовершеннолетних. Потерпевшего направили на медицинскую экспертизу для определения тяжести полученных повреждений.
Проверка продолжается, и после ее завершения будет принято законное и обоснованное решение.
Ранее «Восток-Медиа» писало об избиении школьника в Приморье.