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Posted 12 октября, 03:31

Published 12 октября, 03:31

Modified 12 октября, 04:41

Updated 12 октября, 04:41

Полиция расследует случай с жестоким избиением подростка в Приморском крае

Полиция расследует случай с жестоким избиением подростка в Приморском крае

12 октября 2024, 03:31
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Школьники
Полиция Приморского края расследует случай нанесения телесных повреждений подростку в селе Хороль. Полицейским удалось установить личности избивших парня подростков.

Полицейские продолжают расследование инцидента с избиннием подростка в Хорольском районе.

Ранее сообщалось о том, что подростка из села Хороль в Приморском крае избили своего сверстника. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

Личности участников инцидента удалось установить полицейским. Ими оказались два подростка 2008 года рождения.

При дальнейшем расследовании было установлено, что еще один мальчик 2009 года рождения был также причастен к случившемуся.

С подростками и их родителями провели беседы для предотвращения подобных ситуаций. По отношению к родителям сотрудники полиции составили административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Информацию о нарушениях передали на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних для последующих мер по профилактике и общественному воздействию.

Обсуждается вопрос о включении подростков в специальный реестр в Комиссии по делам несовершеннолетних. Потерпевшего направили на медицинскую экспертизу для определения тяжести полученных повреждений.

Проверка продолжается, и после ее завершения будет принято законное и обоснованное решение.

Ранее «Восток-Медиа» писало об избиении школьника в Приморье.

Двое на одного? — малолетние агрессоры избили школьника в Приморье
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