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Posted 13 октября, 23:38

Published 13 октября, 23:38

Modified 13 октября, 23:40

Updated 13 октября, 23:40

Рысь заметили на дачном участке в Приморском крае — новые медиа

Агрессивная рысь напала на ребенка и женщину в Приморье? — новые медиа

13 октября 2024, 23:38
Фото: novosti_primorye25

Рысь заметили на дачном участке в Приморском крае — новые медиа

Сюжет
Леопард
Неожиданный гость забрел на летний домик в Надеждинском районе. Приморцы не только удивились встрече с хищником, но и пострадали от него.

В новых медиа распространилось видео с рысью, которая залезла на дачный участок в Надеждинском районе. Приморцы заявили, что подкармливали дикое животное. Стоит отметить, что хищник, по данным из социальных сетей, напал на ребенка.

После инцидента кошка вновь пришла в Сиреневку и вела себя агрессивно к людям, отметили в новых медиа.

«На сегодняшний день животное было успешно поймано. Причины такого поведения остаются неизвестными», — подчеркнули в соцсетях.
Фото: novosti_primorye25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что истощенный леопард вызвал беспокойство у сотрудников национального парка «Земля леопарда». Оказывается, за три месяца его здоровье серьезно ухудшилось.

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