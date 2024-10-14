Агрессивная рысь напала на ребенка и женщину в Приморье? — новые медиа

Posted 13 октября, 23:38
Published 13 октября, 23:38
Modified 13 октября, 23:40
Updated 13 октября, 23:40
В новых медиа распространилось видео с рысью, которая залезла на дачный участок в Надеждинском районе. Приморцы заявили, что подкармливали дикое животное. Стоит отметить, что хищник, по данным из социальных сетей, напал на ребенка.
После инцидента кошка вновь пришла в Сиреневку и вела себя агрессивно к людям, отметили в новых медиа.
«На сегодняшний день животное было успешно поймано. Причины такого поведения остаются неизвестными», — подчеркнули в соцсетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что истощенный леопард вызвал беспокойство у сотрудников национального парка «Земля леопарда». Оказывается, за три месяца его здоровье серьезно ухудшилось.