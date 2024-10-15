Ждем первый снег: жуткий холод и сильные ветра надвигаются на Приморье

Posted 15 октября, 04:12
Published 15 октября, 04:12
Modified 15 октября, 04:14
Updated 15 октября, 04:14
Сегодня, 15 октября, атмосферный фронт принесет умеренные, кое-где сильные, дожди. Ближе к вечеру станет крайне ветрено, сообщает «Примгидромет».
Ночью на севере выпадение осадков продолжится. В некоторых районах начнется снег. Минимальные температуры упадут до -8 °C. Днем, 16 октября, ясная погода вернется, но прогнозируется понижение температур, — +8 — +16 °C.
Во Владивостоке воздух успеет прогреться до +20°C, но к вечеру усилится ветер и столбики термометров опустятся до +10°C. В среду осадков не предвидится, но станет значительно холоднее. Ночью — +3 — +5°C, днем — +10 — +12 °C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дожди пройдут во многих районах Приморского края.