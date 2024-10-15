vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 04:12

Published 15 октября, 04:12

Modified 15 октября, 04:14

Updated 15 октября, 04:14

Первый снег выпадет в Приморском крае в ближайшее время

Ждем первый снег: жуткий холод и сильные ветра надвигаются на Приморье

15 октября 2024, 04:12
Фото: 1MI

Первый снег выпадет в Приморском крае в ближайшее время

Сюжет
Погода
Первые снежинки вот-вот порадуют жителей некоторых районов Приморского края. Погода постепенно переходит в новую стадию — ожидание Нового года.

Сегодня, 15 октября, атмосферный фронт принесет умеренные, кое-где сильные, дожди. Ближе к вечеру станет крайне ветрено, сообщает «Примгидромет».

Ночью на севере выпадение осадков продолжится. В некоторых районах начнется снег. Минимальные температуры упадут до -8 °C. Днем, 16 октября, ясная погода вернется, но прогнозируется понижение температур, — +8 — +16 °C.

Во Владивостоке воздух успеет прогреться до +20°C, но к вечеру усилится ветер и столбики термометров опустятся до +10°C. В среду осадков не предвидится, но станет значительно холоднее. Ночью — +3 — +5°C, днем — +10 — +12 °C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дожди пройдут во многих районах Приморского края.

Одна дождинка — ещё не дождь: разверзнутся ли сегодня в Приморье хляби небесные?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Может пойти первый снег»: какой будет погода в октябре 2024 в Приморье«Сейчас начнется гроза?»: зловещее небо напугало жителей Владивостока — фотоУраганный ветер и жуткие ливни: какие районы Приморья в зоне риска?
#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Дождь#Температура#Снег#Ветер#Примгидромет#Приморский край#Дожди
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика