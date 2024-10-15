Ждем первый снег: жуткий холод и сильные ветра надвигаются на Приморье

Во Владивостоке воздух успеет прогреться до +20°C, но к вечеру усилится ветер и столбики термометров опустятся до +10°C. В среду осадков не предвидится, но станет значительно холоднее. Ночью — +3 — +5°C, днем — +10 — +12 °C.