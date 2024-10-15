Четыре трупа на пляже: прогулка у моря обернулась жутким событием в Приморье — видео

Posted 15 октября, 01:24
Published 15 октября, 01:24
Modified 15 октября, 01:26
Updated 15 октября, 01:26
В поселке Рыбачий на морском берегу обнаружили четыре мертвых вороны, сообщают в новых медиа. Почему птицы погибли и виновен ли в этом человек — неизвестно. Но картина действительно жуткая.
Массовая гибель пернатых может свидетельствовать о эпидемиологическом характере происшествия. Однако точную причину смогут назвать лишь специалисты.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трупы сорок найдены во Владивостоке. Одна из птиц мучительно умирала на глазах взволнованных горожан.