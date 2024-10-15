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Posted 15 октября, 01:24

Published 15 октября, 01:24

Modified 15 октября, 01:26

Updated 15 октября, 01:26

Четыре трупа на пляже: прогулка у моря обернулась жутким событием в Приморье — видео

Четыре трупа на пляже: прогулка у моря обернулась жутким событием в Приморье — видео

15 октября 2024, 01:24
Фото: vostokmedia.com
Сюжет
Преступление
В Приморье пляж оказался усыпан трупами птиц. Жуткая картина напугала и расстроила гуляющих. Кто же виновен в жутком инциденте? — остается лишь догадываться.

В поселке Рыбачий на морском берегу обнаружили четыре мертвых вороны, сообщают в новых медиа. Почему птицы погибли и виновен ли в этом человек — неизвестно. Но картина действительно жуткая.

Массовая гибель пернатых может свидетельствовать о эпидемиологическом характере происшествия. Однако точную причину смогут назвать лишь специалисты.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что трупы сорок найдены во Владивостоке. Одна из птиц мучительно умирала на глазах взволнованных горожан.

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