Из России с любовью: турист пытался вывезти ядовитое вещество для жены из Приморья

Posted 15 октября, 00:11
Published 15 октября, 00:11
Modified 15 октября, 00:13
Updated 15 октября, 00:13
Гражданин КНР пытался провести сплав ртути и золота через таможню в Краскино, сообщает Дальневосточное таможенное управление. Иностранец поместил сверток с металлическими гранулами и порошком в ручку чемодана. Он хотел извлечь драгоценный металл, чтобы изготовить подарок для супруги.
На мужчину возбудили уголовное дело за контрабанду ядовитых веществ. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф до миллиона рублей.
«Ртуть включена в Список ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964», — отметили в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина планировал перевезти через границу запрещенные вещества, но резко передумал, чем вызвал повышенный интерес у сотрудников таможки в Приморском крае.