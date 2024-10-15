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Posted 15 октября, 00:11

Published 15 октября, 00:11

Modified 15 октября, 00:13

Updated 15 октября, 00:13

Иностранца задержали за контрабанду ядовитых веществ в Приморском крае

Из России с любовью: турист пытался вывезти ядовитое вещество для жены из Приморья

15 октября 2024, 00:11
Фото: Изображение Midjourney

Иностранца задержали за контрабанду ядовитых веществ в Приморском крае

Сюжет
КНР
Путешественник из Китая решил привезти жене уникальный подарок из Приморского края. Вероятно, супругу удивит не презент от мужа, а уголовное дело, заведенное на него за контрабанду опасных веществ.

Гражданин КНР пытался провести сплав ртути и золота через таможню в Краскино, сообщает Дальневосточное таможенное управление. Иностранец поместил сверток с металлическими гранулами и порошком в ручку чемодана. Он хотел извлечь драгоценный металл, чтобы изготовить подарок для супруги.

На мужчину возбудили уголовное дело за контрабанду ядовитых веществ. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф до миллиона рублей.

«Ртуть включена в Список ядовитых веществ для целей ст. 234 и других статей УК РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964», — отметили в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина планировал перевезти через границу запрещенные вещества, но резко передумал, чем вызвал повышенный интерес у сотрудников таможки в Приморском крае.

Удивительный случай с туристом и наркотиками произошел на таможне в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#КНР#Уголовное дело#Таможня#Штраф#Контрабанда#Граница#Приморский край#Краскино
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