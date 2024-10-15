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Posted 15 октября, 00:31

Published 15 октября, 00:31

Modified 15 октября, 00:33

Updated 15 октября, 00:33

Страшная авария произошла на федеральной трассе Приморского края

Месиво на дороге: чудовищное ДТП случилось на трассе в Приморье — фото

15 октября 2024, 00:31
Фото: 25.мвд.рф

Страшная авария произошла на федеральной трассе Приморского края

Сюжет
Полиция
В Приморье автомобиль вылетел на встречку и попал под фуру, словно в мясорубку. От легковушки осталась искромсанная груда железа.

В Надеждинском районе столкнулись Nissan Presage и фура, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Предварительно установлено, водитель минивэна выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовую аварию с большегрузом.

Судя по кадрам, легковая машина изрядно пострадала. Более того, рулевому «Ниссана» потребовалась медицинская помощь.

«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в полиции.
Фото: 25.мвд.рф

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке микроавтобус протаранил стену. В новых медиа появилось две версии развития странных событий.

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#Новости#Владивосток#Полиция#Надеждинский район#Фура#Микроавтобус#Приморский край#Авария#Происшествия#Медицинская помощь
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