Месиво на дороге: чудовищное ДТП случилось на трассе в Приморье — фото

Posted 15 октября, 00:31
Published 15 октября, 00:31
Modified 15 октября, 00:33
Updated 15 октября, 00:33
В Надеждинском районе столкнулись Nissan Presage и фура, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.
Предварительно установлено, водитель минивэна выехал на встречную полосу и спровоцировал лобовую аварию с большегрузом.
Судя по кадрам, легковая машина изрядно пострадала. Более того, рулевому «Ниссана» потребовалась медицинская помощь.
«Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия», — отметили в полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке микроавтобус протаранил стену. В новых медиа появилось две версии развития странных событий.