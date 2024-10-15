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Posted 15 октября, 02:36

Published 15 октября, 02:36

Modified 15 октября, 02:38

Updated 15 октября, 02:38

Жуткая пробка образовалась из-за столкновения машин во Владивостоке

Начались страдания автомобилистов: ДТП поставило «колом» улицу Владивостока — видео

15 октября 2024, 02:36
Фото: vostokmedia.com

Жуткая пробка образовалась из-за столкновения машин во Владивостоке

Сюжет
Дорожное движение
Район, который нередко страдает от столпотворений на дорогах, вновь сковал затор. Мучения начались из-за «дележки» полосы между автомобилистами во Владивостоке.

В дальневосточной столице в районе Луговой авария осложнила движение. Судя по кадрам, Toyota Mark II и Toyota Aqua не поделили дорогу. В результате чего перегородили две полосы, создавая помеху для автомобилистов.

Остается надеяться, что участники столкновения разъедутся в кратчайшие сроки, ведь в обеденные часы жуткого затора избежать будет сложно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшная авария произошла в Надеждинском районе Приморского края. Легковушка вылетела на встречку и превратилась в груду металла под гнетом фуры.

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#Новости#Владивосток#Дорожное движение#Надеждинский район#Приморский край#ДТП#Авария#Происшествия#Toyota Aqua
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