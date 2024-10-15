Начались страдания автомобилистов: ДТП поставило «колом» улицу Владивостока — видео

Posted 15 октября, 02:36
Published 15 октября, 02:36
Modified 15 октября, 02:38
Updated 15 октября, 02:38
В дальневосточной столице в районе Луговой авария осложнила движение. Судя по кадрам, Toyota Mark II и Toyota Aqua не поделили дорогу. В результате чего перегородили две полосы, создавая помеху для автомобилистов.
Остается надеяться, что участники столкновения разъедутся в кратчайшие сроки, ведь в обеденные часы жуткого затора избежать будет сложно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что страшная авария произошла в Надеждинском районе Приморского края. Легковушка вылетела на встречку и превратилась в груду металла под гнетом фуры.